Активисты «Открытой России» поставили в центре Москвы обмотанный колючей проволокой кубок Чемпионата мира по футболу
Таким образом, они стараются рассказать гостям из разных стран мира о голодовке заключенного Олега Сенцова, — сказал «Эху» председатель организации Александр Соловьев.
Александр Соловьев добавил, что активисты готовили постамент в секретном режиме из-за постоянного противодействия и постоянного наблюдения за ними.
Комментарии17
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ukrodupa404 27 июня 2018 | 09:04
Ну и сколько плачущих болельщиков стояло возле этой херни !? ))))
vilingrad 27 июня 2018 | 09:09
ukrodupa404: А по тебе, обмылок, кто вспомнит? Кто-нибудь скажет: "Он жил не зря!" Не будут вопить родственники- куда ты, Дупа, от нас! Не будут стоять дети, грустно глядя в яму, куда опустили любимого отца. Прекрасная жена с персидскими глазами не станет ронять слезы на свежую землю... не будет салюта из 15ти винтовок... ничего этого не будет. А почему? Потому что, ты Дупа, никому не нужный кусок дерьма:) Извини если обидел, но это правда.
zmeelov_1 27 июня 2018 | 09:27
vilingrad: Педрик, ты ещё про пусек и павленского расскажи. Вы - мелкий гадливкеький генетический мусор России, который только и может скрипеть зубками на успешный проект. Посцаои все на вас и ваших пусек с прибитыми яйцами.. Иди обтекай
sborisych 27 июня 2018 | 09:48
zmeelov_1:
Красавцы (вас ведь, судя по фото, трое?) , на предмет генетического мусора в вашем проекте- это простаки в десяточку.. Это я не про футбол, а про вертикальный путинизм. Такие проекты в эволюции мира и общества отмирают. Вот интересно, когда это случится, что вы будете гнусавить?
viktor_lapin 27 июня 2018 | 09:06
Защитникам Сенцова полезно будет ознакомиться с заявлением атошника Ивана Сирко на конференции ОБСЕ в котором он утверждает, что лично передавал Сенцову взрывчатку. Он требует чтобы СБУ нашло и покарало предателей, сдавших Сенцова ФСБ. https://strana.ua/news/148708-oleh-sentsov-voennyj-v-kieve-zajavil-chto-perevozil-vzryvchatku-v-krym.html
ugiazov 27 июня 2018 | 09:16
viktor_lapin: Там ещё вулкан где-то дымит. Не расскажете?
vlabumur 27 июня 2018 | 09:21
viktor_lapin: Ивана Сирко на конференции ОБСЕ в котором он утверждает, что лично передавал
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а также поведал, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе..(с)
m_doc 27 июня 2018 | 09:24
vlabumur: Юморок мимо кассы. Следующая попытка.... время пошло.
b522 27 июня 2018 | 09:08
Респект смелым!
m_doc 27 июня 2018 | 09:12
b522: Уплочено.
shlevet 27 июня 2018 | 09:09
Если бы эти активисты топили бы не только за Сенцова, а, например, за Бута, за Одинцова, тогда конечно же их порыв был бы искренним, от души и от сердца.
А так, проплаченность этой акции очевидна и очевидно, что этим самым активистам плевать на Сенцова, про которого отработав благополучно забудут
m_doc 27 июня 2018 | 09:18
shlevet: Золотые слова! Безыдейные и беспринципные актёришки из погорелого театра. Тьфу на них.
vlabumur 27 июня 2018 | 09:35
shlevet:
Средства массовой информации называют Бута «оружейным бароном» и «торговцем смертью». По утверждению некоторых российских СМИ, «спецслужбы США» считают его «одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире»
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За него топить надо почему мало дали.Это мое мнение.
Но если вы считаете за его освобождение надо бороться Вам никто не мешает.
Я считаю что любой человек не важно Бут, Сенцов,да хоть кто должен сидеть весь срок и освобождаться только в случае оправдания по суду.Для этого должен быть создан уголовный международный суд для решения спорных дел.
А всякие УДО а тем болея помилование должно быть отменено.
shlevet 27 июня 2018 | 09:44
vlabumur: //Средства массовой информации называют...//
Любой человек при желании найдет такое же и про Сенцова.
Но, обычно люди ИСКРЕННЕ сочувствующие другим, не обращают внимание на непроверенную информацию и не разделяют людей на своих и чужих, не делают сочувствие конъюнктурным
mikr 27 июня 2018 | 09:19
Дебилы, блин.
Что они этим могут продемонстрировать кроме собственного идиотизма?
varigor 27 июня 2018 | 09:23
Эхо как всегда не спешит с неугодными новостями:
"Неизвестный мужчина в украинской военной форме в ходе конференции ОБСЕ в Киеве заявил, что лично перевозил взрывчатку для ее последующей передачи Олегу Сенцову с целью совершения им теракта в Крыму"
А кубок с колючей проволокой русофобы пусть засунут себе в задницу. Больше он ни на что не годится и никому не нужен.
yralez 27 июня 2018 | 09:32
К кому они обрааются, к иностранцам ?
Так они такие же, как местные.....тоже приехали пиво пить, баб трахать да косорезить.
Такие же ватники.