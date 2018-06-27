Активисты «Открытой России» поставили в центре Москвы обмотанный колючей проволокой кубок Чемпионата мира по футболу

Таким образом, они стараются рассказать гостям из разных стран мира о голодовке заключенного Олега Сенцова, — сказал «Эху» председатель организации Александр Соловьев.

Александр Соловьев добавил, что активисты готовили постамент в секретном режиме из-за постоянного противодействия и постоянного наблюдения за ними.