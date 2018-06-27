В Ростове-на-Дону прошла массовая эвакуация после матча чемпионата мира по футболу
Никаких бомб полиция не обнаружила.
Анонимные звонки о заложенных бомбах поступили в полицию поздно вечером, сразу после завершения матча Исландия-Хорватия. Со счетом 2:1 победили хорваты и вышли в плей-офф с первого места в группе. Как пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, телефонный террорист обзвонил, по меньшей мере, с десяток гостиниц, в том числе и отель, где проживают члены судейской коллегии и представители ФИФА. Но они были еще на стадионе, поэтому эвакуировали в основном технический персонал. Постояльцев в отеле почти не было.
Эвакуировали 16 объектов по всему Ростову-на-Дону, в том числе бары и рестораны, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на полицейского в одном из заведений. Официально масштаб проблемы в МВД не назвали, лишь сообщили, что звонки были и бомб не нашли. Менеджер одного итальянского ресторана сказал «Рейтер», что им запретили говорить с представителями СМИ.
Агентство «Рейтер» отмечает, что на фоне международной изоляции Россия с помощью чемпионата мира пытается улучшить свой имидж, но любые инциденты с болельщиками могут поставить крест на усилиях Москвы.
Комментарии6
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polba 27 июня 2018 | 09:03
Опять свидомые дебилы развлекаются.
vasyakirin 27 июня 2018 | 09:26
polba: Нет, дебильное ФСБ, которое эвакуирует людей по звонкам которые не находятся в оперативной разработке, и вообще не вызывают доверия...
viktor_lapin 27 июня 2018 | 09:03
Незалежные кастрюлеголовые телефонные террористы проводят рекламную компанию собственного дебилизма. Гостям ЧМ 2018 будет что рассказать дома о злобных идиотах, гадящих себе в шаровары.
ugiazov 27 июня 2018 | 09:08
Наши силовики только либералов в квартирах хорошо ловить умеют.
С телефонными террористами никак.
vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 09:10
Это последствия очередной поставки "аргентинской диппочты" для укрепления Духовности.
recobra 27 июня 2018 | 09:44
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition