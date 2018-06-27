В Ростове-на-Дону прошла массовая эвакуация после матча чемпионата мира по футболу

Никаких бомб полиция не обнаружила.

Анонимные звонки о заложенных бомбах поступили в полицию поздно вечером, сразу после завершения матча Исландия-Хорватия. Со счетом 2:1 победили хорваты и вышли в плей-офф с первого места в группе. Как пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, телефонный террорист обзвонил, по меньшей мере, с десяток гостиниц, в том числе и отель, где проживают члены судейской коллегии и представители ФИФА. Но они были еще на стадионе, поэтому эвакуировали в основном технический персонал. Постояльцев в отеле почти не было.

Эвакуировали 16 объектов по всему Ростову-на-Дону, в том числе бары и рестораны, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на полицейского в одном из заведений. Официально масштаб проблемы в МВД не назвали, лишь сообщили, что звонки были и бомб не нашли. Менеджер одного итальянского ресторана сказал «Рейтер», что им запретили говорить с представителями СМИ.

Агентство «Рейтер» отмечает, что на фоне международной изоляции Россия с помощью чемпионата мира пытается улучшить свой имидж, но любые инциденты с болельщиками могут поставить крест на усилиях Москвы.