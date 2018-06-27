Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев»
Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев» — об этом сообщает ЦБ.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев» — об этом сообщает ЦБ.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 27 июня 2018 | 09:28
Я раньше думал, что если банк лопается, то банкиры должны либо застрелиться, либо выбросится в окно с криком "Я банкрот"... Ан нет. Оказывается можно все просрать и жить припеваючи....