Накануне определились победители в  группах С и D

В результате в одной восьмой финала сыграют сборные Франции и Аргентины, а также Дании и Хорватии. Сегодня заключительные матчи группового турнира. Играют группы Е и F.

В 17 часов по Москве встречаются Южная Корея и Германия, а также Мексика и Швеция.

В 21 час — Сербия-Бразилия и Швейцария-Коста-Рика.