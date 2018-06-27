Накануне определились победители в группах С и D
В результате в одной восьмой финала сыграют сборные Франции и Аргентины, а также Дании и Хорватии. Сегодня заключительные матчи группового турнира. Играют группы Е и F.
В 17 часов по Москве встречаются Южная Корея и Германия, а также Мексика и Швеция.
В 21 час — Сербия-Бразилия и Швейцария-Коста-Рика.
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