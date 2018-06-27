Компания Фейсбук отказалась от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях
Планировалось, что летательные аппараты «Акила» будут использоваться для подключения к интернету жителей труднодоступных районов.
Фейсбук таким образом хотел существенно увеличить число пользователей интернета. Этой возможности сейчас лишены в мире около четырех миллиардов человек.
В заявлении главы технического подразделения компании говорится, что этот проект начинался довольно давно, и с того времени ведущие компании авиационно-технической промышленности также занялись этой технологией.
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