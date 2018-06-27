Пресс-секретаря Белого дома отныне охраняет секретная служба США

Охрану приставили после того, как Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов в Вирджинии, — сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Инцидент в ресторане «Ред Хен» вызвал большой общественный резонанс в США. Дональд Трамп посоветовал заведению общепита «помыть окна», — на фотографиях ресторана его фасад выглядит действительно несколько пыльным.