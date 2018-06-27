Пресс-секретаря Белого дома отныне охраняет секретная служба США
Охрану приставили после того, как Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов в Вирджинии, — сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Инцидент в ресторане «Ред Хен» вызвал большой общественный резонанс в США. Дональд Трамп посоветовал заведению общепита «помыть окна», — на фотографиях ресторана его фасад выглядит действительно несколько пыльным.
Комментарии2
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olegleon 27 июня 2018 | 08:51
месть Хиллари и демократов страшна своей непредсказуемостью.
platonnekafrin 27 июня 2018 | 09:01
Хоть у нас Пескова и никто не гонит, плюс кормят все его за так, но он всегда с охраной. Очень удобно - охрана может, когда надо, стекла мыть, а может - бить.