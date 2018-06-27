Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков, нанеся ущерб государству в размере 62 миллионов рублей.

Сам Шестун обвинения отвергает и считает свое дело «заказным». Ранее он заявлял о давлении со стороны руководства Московской области и представителей администрации президента.