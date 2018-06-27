Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков, нанеся ущерб государству в размере 62 миллионов рублей.
Сам Шестун обвинения отвергает и считает свое дело «заказным». Ранее он заявлял о давлении со стороны руководства Московской области и представителей администрации президента.
Комментарии1
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ed10075 27 июня 2018 | 08:41
Эту новость правильнее было бы подать иначе:
"Мосгорсуд сегодня утвердит арест Шестуна и откажет в апелляционной жалобе".
За последние восемнадцать лет не припомню случая, когда Мосгорсуд отменял постановление районного суда об аресте. МосгорШТАМП оправдывает своё прозвище.