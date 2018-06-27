В МХТ имени Чехова говорят, что режиссер Константин Богомолов не подавал заявления об уходе

При этом пресс-атташе театра Мария Малкина подтвердила ТАСС, что на ближайший сезон в МХТ нет планов о новых постановках Богомолова.

Накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что Богомолов покидает МХТ, а источник телеканала Дождь уточнял, что новое руководство театра не станет продлевать контракт с ним «из-за эстетических разногласий».

Напомним, — в апреле этого года МХТ возглавил режиссер Сергей Женовач.