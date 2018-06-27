Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2»
Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент.
По его словам, проект «Северный поток-2», который предусматривает строительство газопровода в обход территории Украины из России в Германию, влечет за собой риски и нужно, чтобы он обсуждался на общеевропейском уровне.
Комментарии3
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lenin3 27 июня 2018 | 08:35
Твою ж мать,Расмуссен,из-за тебя в России НДС может теперь вырости до 22% и газ для населения подорожать.У вас-то в Дании ничего не поменяется...
ukrodupa404 27 июня 2018 | 08:40
Да ниче страшного, зимой перекроем газ через укрогабон и делов то ,поморозят сопли недельку и согласятся !)
blahovdav 27 июня 2018 | 08:40
А как восторженно хрюкали свинопуты...