В Ростове-на-Дону вчера вечером пришлось эвакуировать людей из шестнадцати различных объектов
Прежде всего, отелей, а также баров и ресторанов, из-за звонков о минировании задний, — об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на местную полицию.
В частности, был эвакуирован отель «Топос», в котором проживают многие гости Чемпионата мира по футболу.
По данным Главного управления МВД по Ростовской области, ни по одному из адресов информация о взрывчатке не подтвердилась.
Комментарии1
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olegleon 27 июня 2018 | 08:34
а Проршенко обещал, что будет действовать против ЧМ по футболу и создавать проблемы