В Ростове-на-Дону вчера вечером пришлось эвакуировать людей из шестнадцати различных объектов

Прежде всего, отелей, а также баров и ресторанов, из-за звонков о минировании задний, — об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на местную полицию.

В частности, был эвакуирован отель «Топос», в котором проживают многие гости Чемпионата мира по футболу.

По данным Главного управления МВД по Ростовской области, ни по одному из адресов информация о взрывчатке не подтвердилась.