Стоимость вещей, изъятых у бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака составила 277 миллионов долларов
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. По ее данным, всего изъято около 12 тысяч единиц драгоценностей, полмиллиона сумок одного из дорогих брендов. Вскоре полиция ждет Разака и его жену на допрос. На данный момент это крупнейшее изъятие имущества в стране за всю историю. Экс-премьер проходит по делу о хищениях в инвестиционном фонде в качестве свидетеля, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.
Комментарии6
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odobryam_s 27 июня 2018 | 08:17
Вот это по-нашему.....
patrikk_1 27 июня 2018 | 08:23
Стоимость вещей, изъятых у бывшего премьера Малайзии Наджиба Аразака составила 277 миллионов долларов...
Этот нищеброд Наджиба Аразака не стал бы даже средним классом, среди российских чиновников и сотрудников антикоррупционного главка, вроде Димы Захарченко.
luger_max_otto 27 июня 2018 | 08:32
Мелкий он на фоне путиных и сечиных...
polsan 27 июня 2018 | 08:21
смешные для экс-премьера деньги. ))
polsan 27 июня 2018 | 08:39
polsan: Малайзия ВВП (ППС) на душу населения по данным МВФ на 2017 год 29041 долларов, Россия - 27834
Материал из Википедии
gregor 27 июня 2018 | 08:22
Стоимость вещей, изъятых у бывшего премьера Малайзии Наджиба Аразака составила 277 миллионов долларов
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Нищеброд ..... подумал Медведев .
Путин вообще не поверил , не может быть .... ассоциируя на себя и своих друзей .