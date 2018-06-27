Стоимость вещей, изъятых у бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака составила 277 миллионов долларов

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. По ее данным, всего изъято около 12 тысяч единиц драгоценностей, полмиллиона сумок одного из дорогих брендов. Вскоре полиция ждет Разака и его жену на допрос. На данный момент это крупнейшее изъятие имущества в стране за всю историю. Экс-премьер проходит по делу о хищениях в инвестиционном фонде в качестве свидетеля, но ему запрещено покидать пределы Малайзии.