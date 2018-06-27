Кабинет министров отверг идею разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах
Об этом сегодня пишет газета Коммерсант.
Собеседники газеты в фармацевтической отрасли связали отказ от разработки этого законопроекта с уходом из правительства вице-премьера Игоря Шувалова, который продвигал эту идею.
Комментарии3
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patrikk_1 27 июня 2018 | 08:19
Кабинет министров отверг идею разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах...
Других забот нет?
luger_max_otto 27 июня 2018 | 08:21
Фармалобби победило: не скрепно чтобы аспирин продавался в супермаркете. А чтобы фуфломицин в аптеках- скрепно и высокодуховно.
polsan 27 июня 2018 | 08:29
luger_max_otto: всё так, но в РФ пока в супермаркете продавать даже асперин (не безопасное средство, кстати) никак нельзя, это будет вообще. Кстати в Великобритании вы уже без рецепта даже мяту не купите! )