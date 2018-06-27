В Кемерове пассажиры опоздали на рейс из-за получения недостоверной информации в справочной аэропорта
Это показала проверка транспортной прокуратуры. Она проводилась после коллективного обращения. Выяснилось, что в справочной по телефону пассажирам сообщили о задержке вылета в Москву. А самолёт улетел по расписанию. Три человека опоздали. Им пришлось покупать новые билеты. Возбуждены административные дела, сообщает агентство «Интерфакс».
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