В Кемерове пассажиры опоздали на  рейс из-за получения недостоверной информации в справочной аэропорта

Это показала проверка транспортной прокуратуры. Она проводилась после коллективного обращения. Выяснилось, что в справочной по телефону пассажирам сообщили о задержке вылета в Москву. А самолёт улетел по расписанию. Три человека опоздали. Им пришлось покупать новые билеты. Возбуждены административные дела, сообщает агентство «Интерфакс».