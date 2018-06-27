Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Александра Шестуна арестовали на 2 месяца в середине июня. По версии следствия, он незаконно выделил в аренду участок земли в 10 га под строительство торгового центра. Цена сделки, как утверждается, составила чуть более 600 тысяч рублей, что в 100 раз ниже рыночной стоимости. В СК оценивают ущерб бюджету в 62 миллиона рублей. Сам глава Серпуховского района не признает свою вину: он считает, что дело против него возбуждено из-за протестов против мусорного полигона «Лесная». Шестун их активно поддерживал и жаловался на угрозы со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне же «Медиазона» сообщила о письме главы Серпуховского района к руководителю СК Александру Бастрыкину. В нем, по данным издания, Шестун просит взять дело на личный контроль и настаивает на том, что не подписывал документы о передаче земли под коммерческую застройку.

В апреле Шестун опубликовал записи разговоров, на которых, по его словам, высокопоставленные сотрудники ФСБ и администрации президента требовали уйти в отставку. Они, как утверждает глава Серпуховского района, угрожали уголовным делом.