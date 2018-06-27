Лавров и помощник президента США по нацбезопасности могут обсудить потенциальную встречу лидеров двух государств

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сегодня могут обсудить потенциальную встречу лидеров двух государств. Переговоры пройдут в Москве.

Джон Болтон прилетит в Москву после своего визита в Рим и Лондон, где он обсуждал с европейскими властями вопросы национальной безопасности. В российской столице у помощника главы Белого дома другая миссия – проработать детали возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. С российской стороны в консультациях примет участие Сергей Лавров. Увидится ли Болтон с Владимиром Путиным – пока неизвестно.

Слухов вокруг возможной встречи президентов России и США постепенно становится все больше. Австрийские СМИ утверждали, что площадкой для переговоров готовится стать Вена, и даже называли дату события — 15 июля. Правда, в тоже время источники агентства Bloomberg называли более ранние числа проведения саммита. Британская газета The Financial Times, утверждала, что выбор может пасть не на Австрию, а на другую страну.

В середине июня Дональд Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.