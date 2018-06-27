В парламенте Египта допустили, что неудачи футболистов связаны с их размещением в Чечне. Депутаты проводят проверку
В парламенте Египта допустили, что неудачи футболистов страны связаны с их размещением в Чечне. Депутаты проводят проверку. \
На чемпионате мира по футболу сборная Египта проиграла во всех трех матчах группового этапа. На родине спортсменов так расстроились, что парламентский комитет по делам молодежи и спорта начал расследование, сообщает телеканал Al Arabiya. Члены комитета назвали выступление своей команды позорным и стали выяснять, кто виноват, помимо тренера и самих игроков. В частности, их заинтересовало, почему на время турнира сборную разместили в Чечне, вдали от стадионов, где она играла. Как пишет РБК, депутаты также обратили внимание на то, что в отеле, где были футболисты, находились также бизнесмены, актеры и актрисы, которые могли отвлечь спортсменов от подготовки к матчам. Особое недовольство в парламенте Египта вызвало то, что Рамзан Кадыров присвоил футболисту Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чечни. Этим, как подчеркнули в комитете, политик «настроил против футболиста британские СМИ.
Салах, напомним, играет в английском «Ливерпуле»
Комментарии13
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porswen 27 июня 2018 | 08:05
горячие чеченки и несвежий кумыс сделали своё дело ))
taglit 27 июня 2018 | 08:07
porswen: а зачем они поперлись в Чечню?
semia 27 июня 2018 | 08:17
taglit: Откуда египтяне знали? Думали мусульманская республика,а им бл.дей в номера(все включено: артистки,подарки от Кадырова). Некогда отдохнуть. Жалобу в ФИФА направят,что не обеспечили нормальные условия для египтян
wuwer 27 июня 2018 | 08:08
Северный Лис пришёл Египту
придётся им теперь всей страной перед РАКом извинятся ...в бесштанном состоянии
vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 08:11
Клянусь Последним Верблюдом, это происки НАТО и Меркель!
vilingrad 27 июня 2018 | 08:16
Слон в посудной лавке. Точнее, шакал. Слон- это Вовик:)
len56 27 июня 2018 | 08:18
ебибтяне должны были спросить у максимки шепченки:КТО ТУТ ВРАГ ТАИНСТВЕННЫЙ?
максимка знает универсальный ответ....
ugiazov 27 июня 2018 | 08:19
Какие бизнесмены и актрисы в Чечне? Они там есть?
sg90 27 июня 2018 | 08:27
Кальян был отравлен?
Я полагаю что если что то не устраивает, то об этом говорят сразу, а не тогда, когда проебешь все что можно. Гордые потомки фараонов небось перед отъездом обещали согражданам что Салех порвет всех как Тузик грелку.. А в итоге порвали их и срочно надо что то придумать. Лживые трусливые ублюдки
cipherman2 27 июня 2018 | 08:29
Кадыров красавчиг, подогнал по братски 40 пышногрудых гурий!)))
hata_c_krau 27 июня 2018 | 08:33
Вот вам и тренер Кадыров перетренировал что аж сил для основных игр не хватило...
kunst54 27 июня 2018 | 08:37
"Бойтесь данайцев, дары приносящих"
babich174 27 июня 2018 | 08:42
Даже слепые египтяне увидели грязь