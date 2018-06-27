В парламенте Египта допустили, что неудачи футболистов связаны с их размещением в Чечне. Депутаты проводят проверку

В парламенте Египта допустили, что неудачи футболистов страны связаны с их размещением в Чечне. Депутаты проводят проверку. \

На чемпионате мира по футболу сборная Египта проиграла во всех трех матчах группового этапа. На родине спортсменов так расстроились, что парламентский комитет по делам молодежи и спорта начал расследование, сообщает телеканал Al Arabiya. Члены комитета назвали выступление своей команды позорным и стали выяснять, кто виноват, помимо тренера и самих игроков. В частности, их заинтересовало, почему на время турнира сборную разместили в Чечне, вдали от стадионов, где она играла. Как пишет РБК, депутаты также обратили внимание на то, что в отеле, где были футболисты, находились также бизнесмены, актеры и актрисы, которые могли отвлечь спортсменов от подготовки к матчам. Особое недовольство в парламенте Египта вызвало то, что Рамзан Кадыров присвоил футболисту Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чечни. Этим, как подчеркнули в комитете, политик «настроил против футболиста британские СМИ.

Салах, напомним, играет в английском «Ливерпуле»