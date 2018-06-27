Социальная сеть Вконтакте сегодня планирует запустить сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги

Систему VK Pay планируют внедрять в несколько этапов. В первую очередь, она рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети для продвижения своей продукции, сообщает РБК. Пока для большинства пользователей комиссии за платежи не будет. По данным источника издания, Вконтакте рассчитывает заработать на крупных игроках, которым предложит индивидуальные условия работы с платёжной платформой.