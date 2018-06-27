В Ростове-на-Дону, принимающем ЧМ по футболу, эвакуировали гостей и сотрудников 11 отелей

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает местный сайт 1Rnd.ru. Согласно этим данным, поводом для эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Ничего подозрительного полицейские не нашли. Это сообщили в региональном управлении МВД.

По данным агентства Рейтер, всего в Ростове-на-Дону эвакуировали 16 объектов, в том числе отель «Топос».