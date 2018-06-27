В Ростове-на-Дону, принимающем ЧМ по футболу, эвакуировали гостей и сотрудников 11 отелей
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает местный сайт 1Rnd.ru. Согласно этим данным, поводом для эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. Ничего подозрительного полицейские не нашли. Это сообщили в региональном управлении МВД.
По данным агентства Рейтер, всего в Ростове-на-Дону эвакуировали 16 объектов, в том числе отель «Топос».
Комментарии5
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zztop1960 27 июня 2018 | 07:58
Ещё не затихло эхо войны
sasass 27 июня 2018 | 07:58
Ростов -на - Дону самая опасная зона России и какой дурак придумал там проводить ЧМ....
ramen 27 июня 2018 | 08:03
Ростов-на-Дону прифронтовая территория, какому КРЕТИНУ пришло в голову там ЧМ устраивать?
viktor_lapin 27 июня 2018 | 08:19
Незалежные кастрюлеголовые телефонные террористы проводят рекламную компанию собственного дебилизма. Гостям ЧМ 2018 будет что рассказать дома о злобных идиотах, гадящих себе в шаровары.
ugiazov 27 июня 2018 | 08:22
ФСБ до сих пор не научилось этих телефонных минёров ловить. Навального и его сотрудников дома поймать проще.