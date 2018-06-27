Диего Марадона утверждает, что его не госпитализировали
Легендарный футболист назвал это слухами. Его слова приводит Спорт Экспресс.Марадона заявил, что уже находится в Москве.
Ранее Пятый канал, Фонтанка и ещё целый ряд СМИ сообщил, что Марадону госпитализировали в Петербурге. Приводились версии о повышенном давлении и о том, что бывший футболист мог быть пьян.
Накануне Марадону под руки увели из VIP-ложи, после того как он поболел за сборную своей страны, аргентинцы 2:1 обыграли команду Нигерии и вышли в 1/8 финала. Во время матча камеры фиксировали, как Марадона кричал, танцевал, засыпал и показывал средние пальцы.
Комментарии6
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uhovostro 27 июня 2018 | 07:49
Вчера перед матчем сидел в ложе кривой, как турецкая сабля, смешно смотреть было в какого клоуна превратился некогда великий игрок...
luger_max_otto 27 июня 2018 | 07:53
Не "превратился", а, увы, себя до этого довел...
norgemann 27 июня 2018 | 07:56
uhovostro: Этот клоун уже давно стал любимцем всях там диктатров. Сначала его привечал и лечил кубинский диктор Фидель, теперь это клоуна привечают Лукашенко и Путин.
alexey65 27 июня 2018 | 07:58
До этого говорили, что стенокардия.
И в самом деле!
"Кричал, танцевал, показывал факи сразу двумя руками..."
Все признаки стенокардии.
hangman19 27 июня 2018 | 08:01
Опять перенюхал пончик.
sasass 27 июня 2018 | 08:01
Опять наглотался с наркотиками...