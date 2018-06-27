Диего Марадона утверждает, что его не госпитализировали

Легендарный футболист назвал это слухами. Его слова приводит Спорт Экспресс.Марадона заявил, что уже находится в Москве.

Ранее Пятый канал, Фонтанка и ещё целый ряд СМИ сообщил, что Марадону госпитализировали в Петербурге. Приводились версии о повышенном давлении и о том, что бывший футболист мог быть пьян.

Накануне Марадону под руки увели из VIP-ложи, после того как он поболел за сборную своей страны, аргентинцы 2:1 обыграли команду Нигерии и вышли в 1/8 финала. Во время матча камеры фиксировали, как Марадона кричал, танцевал, засыпал и показывал средние пальцы.