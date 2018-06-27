Столичная чиновница подала в суд на телеканал «Дождь» и собирается взыскать миллион рублей
Это иск о защите чести и достоинства, сообщает канал на своём сайте. Начальника Государственной жилищной инспекции по Центральному округу Москвы Надежду Булаеву возмутил один из сюжетов. В нём житель столицы Сергей Степанян, в частности, заявил, что чиновница владеет незадекларированным домом. Со Степаняна Надежда Булаева также намерена взыскать миллион рублей. Кроме того, она требует удалить видео и выпустить опровержение.
«Дождь» отмечает, что в 2016 году чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности из-за неполных сведений в декларации.
Комментарии5
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liana 27 июня 2018 | 07:39
Лучший способ защиты - это нападение.
uhovostro 27 июня 2018 | 07:42
Она правильно возмутилась - у неё дворец, а не дом! Так оскорбить человека...
yralez 27 июня 2018 | 08:02
На мамашу переписано.
wuwer 27 июня 2018 | 08:13
Воруют на лярды
оскорбляются на лимоны
А как прищучат...так сразу срочно госпитализируются, вдали от разворованной Родины - путриатизм
ugiazov 27 июня 2018 | 08:32
В России чиновникам выгодно воровать. Если тебя застукал Навальный, "Дождь" или "Новая газета", сразу обращайся в Басманный суд. И он тебя поддержит.