Встреча президентов России и США может пройти в Хельсинки
Встреча президентов России и США может пройти в Хельсинки, утверждает источник издания Politico. По его словам, окончательное решение не принято, однако это наиболее вероятный вариант. О том, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в столице Финляндии, рассказал и источник агентства Рейтер. Ранее австрийские СМИ сообщили, что лидеры, по всей вероятности, проведут переговоры в Вене 15 июля. Сообщалось, что подготовка к этой встрече уже идёт. Официально Москва и Вашингтон не сообщали о деталях предстоящей встречи.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 27 июня 2018 | 08:01
Врёт Рейтер как всегда! 15.07 ТОЧНО не будет встречи , может 16 или 17 )))
book_publisher 27 июня 2018 | 08:21
Трамп: - Вова, не надо дружить с Китаем!
Путин: - Дональд, отмени санкции!
book_publisher 27 июня 2018 | 08:23
Трамп: - Вова, уйди из Сирии!
Путин: - Дональд, отвали от Украины!
zztop1960 27 июня 2018 | 08:02
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен (на фото) сообщил, что его страна может принять закон, который позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток-2", c таким заявлением он выступил во вторник, 26 июня, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. "Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен
banyi1 27 июня 2018 | 08:09
zztop1960: Будем посмотреть на грозную Данию))
sasass 27 июня 2018 | 08:08
Граница близка и счастье близко- теперь только Трамп спасет Россию от несчастья ....)))