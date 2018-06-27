Диего Марадона опроверг сообщения о своей госпитализации
Сообщения, что чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона якобы попал в больницу после матча Аргентина — Нигерия в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности, заявила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая его.
Ранее сообщалось, что после финального свистка на матче Аргентина — Нигерия у экс-футболиста резко понизилось давление, и его положили в больницу.
Состояние аргентинца быстро стабилизировалось, и госпитализация ему не потребовалась. Затем Марадона отправился в Москву на личном самолете.
Комментарии1
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colonelmm 27 июня 2018 | 07:49
Да ладно, все понятно, тем кто смотрел футбол, Диего был полные дрова, уже к началу второго тайма.