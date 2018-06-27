Диего Марадона опроверг сообщения о своей госпитализации

Сообщения, что чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона якобы попал в больницу после матча Аргентина — Нигерия в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности, заявила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая его.

Ранее сообщалось, что после финального свистка на матче Аргентина — Нигерия у экс-футболиста резко понизилось давление, и его положили в больницу.

Состояние аргентинца быстро стабилизировалось, и госпитализация ему не потребовалась. Затем Марадона отправился в Москву на личном самолете.