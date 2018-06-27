В результате взрыва возле больницы в американском штате Техас пострадали 4 человека
Один из них в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался генератор, что также привело к массовым отключениям электричества.
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Один из них в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, на строительной площадке взорвался генератор, что также привело к массовым отключениям электричества.
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