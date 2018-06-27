Совет Федерации рассмотрит закон об увеличении государственного финансирования политических партий, чьи кандидаты принимали участие в выборах президента России. Субсидии для них вырастут почти в 8 раз.

Деньги, теперь по 152 рубля за один голос, получат только те партии, кандидаты от которых набрали более 3% голосов. Их всего две: КПРФ и ЛДПР, только их кандидаты – Павел Грудинин и Владимир Жириновский – преодолели этот порог. В сумме партии получат почти два миллиарда рублей. Между тем, «Единая Россия» претендовать на субсидии не может, поскольку Владимир Путин пошел на выборы в порядке самовыдвижения.

С законодательной инициативой о повышении госфинансирования изначально выступил Владимир Жириновский, представители всех парламентских партий ее поддержали. Закон, по мысли его авторов, призван уравнять субсидии по итогам президентских выборов с планкой, установленной для выборов в Госдуму. Ее до 152 рулей за голос подняли полтора года назад. Тогда это решение объяснили низкой явкой – из-за нее думские партии получили меньше голосов, а значит, и меньше денег.

Как отмечают в Госдуме, стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента не менялась с 2008 года.