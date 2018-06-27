Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран. Хозяин Белого дома, узнав об этом, пришёл в восторг.

В США не смогут въезжать граждане Ирана, Ливии, Сомали, Йемена и Сирии. Указ Трампа в обновлённой версии Верховный суд США одобрил. Из чёрного списка исчез Чад. А ещё раньше Ирак и Судан. При этом ограничения на въезд распространили и на две немусульманские страны — Северную Корею и Венесуэлу. Указ Трампа поддержали пятеро судей, четверо были против, сообщает Рейтер. Таким образом, Верховный суд постановил, что указ не дискриминационный по отношению к мусульманам, и президент не выходил за рамки полномочий. Хозяин Белого дома отреагировал в твиттере. Он оставил такую запись: «Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд мигрантов из ряда стран. Вау!». Президент США до этого не раз менял содержание иммиграционного указа. Документ хозяин Белого дома составил с учетом рекомендаций министерства внутренней безопасности страны и оценки террористической угрозы со стороны других государств.

Трамп на прошлой неделе запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов, задержанных на границе. До этого американские СМИ сообщали о задержаниях более двух тысяч детей мигрантов и беженцев.