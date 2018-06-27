Суд сегодня рассмотрит дела двух фигурантов дела о подготовке теракта в Казанском соборе в Петербурге

По версии следствия, Фируз Калавуров и Алисхан Эсмурзиев предлагали напасть с ножом на военных или полицию, либо устроить самоподрыв в расположении ОМОН. Об этом они якобы разговаривали с другими фигурантами дела – Евгением Ефимовым и Шамилем Омаргаджиевым, пишет Фонтанка.ру. Подобные темы, как настаивает обвинение, молодые люди поднимали во время разговоров, в которых обсуждали планы организации терактов в Казанском соборе. Взорвать памятник архитектуры в центре Петербурга молодые люди решили в октябре прошлого года. А уже спустя месяц они якобы получили разрешение на совершение преступления от своих покровителей. При этом и Калавуров, и Эсмурзиев после задержания утверждали, что непричастны к подготовке теракта, а оружие и взрывчатку им подбросили силовики. Эсмурзиев, помимо этого, ранее заявлял, что правоохранители его избивали.

Накануне суд приговорил Шамиля Омаргаджиева к двум с половиной годам заключения за хранение оружия и несообщение о преступлении.