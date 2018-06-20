Акция в поддержку Олега Сенцова прошла накануне в центре Москвы

На Никольской улице, которая стала центром общения футбольных болельщиков в столице, активисты движения «Открытая Россия» установили муляж кубка мира, обмотанный колючей проволокой и снабжённый подписью «Свободу Сенцову» на английском языке. Цель этой акции – рассказать гостям из разных стран о голодовке осуждённого в России украинского режиссёра, рассказал «Эху Москвы» председатель организации Александр Соловьёв.

По словам Соловьёва, полиция не препятствовала акции и в шесть часов вечера члены движения ушли с Никольской, оставив кубок там. В процессе подготовки детали акции держались в секрете, чтобы её проведению не могли помешать.