Совет депутатов округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как вредоносный
Совет депутатов муниципального округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как вредоносный и антиконституционный. Депутаты не должны отмалчиваться, очень важно, чтобы они активно выражали своё несогласие, — сказал «Эху Москвы» глава совета Илья Яшин.
Он добавил, что все независимые депутаты проголосовали за это решение совета, а представители Единой России против.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт