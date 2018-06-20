Совет депутатов округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как вредоносный

Совет депутатов муниципального округа Красносельский расценил законопроект о повышении пенсионного возраста как вредоносный и антиконституционный. Депутаты не должны отмалчиваться, очень важно, чтобы они активно выражали своё несогласие, — сказал «Эху Москвы» глава совета Илья Яшин.

Он добавил, что все независимые депутаты проголосовали за это решение совета, а представители Единой России против.