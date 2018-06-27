Более 17% мужчин и около 7% женщин в России не будут доживать до нового пенсионного возраста

Такие расчёты представил Институт демографии Высшей школы экономики. Эксперты опирались на статистику, пишет РБК. Издание напоминает, что пенсионный возраст собираются повышать в стране постепенно, в итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63. Как отмечают аналитики, шансы дожить до этого события с каждым годом во время переходного периода будут падать.