Более 17% мужчин и около 7% женщин в России не будут доживать до нового пенсионного возраста
Такие расчёты представил Институт демографии Высшей школы экономики. Эксперты опирались на статистику, пишет РБК. Издание напоминает, что пенсионный возраст собираются повышать в стране постепенно, в итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63. Как отмечают аналитики, шансы дожить до этого события с каждым годом во время переходного периода будут падать.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rihard 27 июня 2018 | 07:03
Ну и хорошо! Помер раньше- помог государству!Главное чтобы все налоги успел оплатить до своей смерти.
kazlevich1949 27 июня 2018 | 07:09
"Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство" - Ежи Лец.