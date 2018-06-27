У Диего Марадоны экстренно госпитализированного в Петербурге диагностировали стенокардию

Ближайшие дни легендарный футболист проведёт в клинике, сообщает Пятый канал. По его сведениям, российские врачи ждут из Аргентины необходимые медицинские сведения о пациенте.

Вчера вечером 57-летний аргетинец на стадионе в Петербурге болел за свою команду в матче против Нигерии. И его сборная выиграла со счётом 2:1. Ещё до окончания встречи Марадона привлёк к себе внимание тем, что кричал, танцевал, засыпал в VIP-ложе, показывал средние пальцы. Под конец он не смог самостоятельно покинуть своё место. Из VIP-ложи его вывели под руки и увезли в больницу.