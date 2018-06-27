У Диего Марадоны экстренно госпитализированного в Петербурге диагностировали стенокардию
Ближайшие дни легендарный футболист проведёт в клинике, сообщает Пятый канал. По его сведениям, российские врачи ждут из Аргентины необходимые медицинские сведения о пациенте.
Вчера вечером 57-летний аргетинец на стадионе в Петербурге болел за свою команду в матче против Нигерии. И его сборная выиграла со счётом 2:1. Ещё до окончания встречи Марадона привлёк к себе внимание тем, что кричал, танцевал, засыпал в VIP-ложе, показывал средние пальцы. Под конец он не смог самостоятельно покинуть своё место. Из VIP-ложи его вывели под руки и увезли в больницу.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
chapter_2 27 июня 2018 | 06:52
Было бы правильно выслать неадекватного Д.Марадону из России, с запретом въезда на 5 лет.
sg90 27 июня 2018 | 06:53
Вот ведь пронес как то же..
lavrentiy79 27 июня 2018 | 07:08
sg90: В грелке? )))