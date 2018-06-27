Путин и Трамп, по всей вероятности, встретятся в Хельсинки
Владимир Путин и Дональд Трамп, по всей вероятности, встретятся в Хельсинки. Так утверждает источник издания Politico. При этом он отмечает, что окончательно решение всё ещё не принято. О том, что президенты России и США могут встретиться в столице Финляндии, рассказал и источник агентства Рейтер. Ранее австрийские СМИ сообщили, что лидеры, по всей вероятности, проведут переговоры в Вене 15 июля. Сообщалось, что подготовка к этой встрече уже идёт. Официально Москва и Вашингтон не сообщали о деталях предстоящей встречи.
Комментарии3
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sg90 27 июня 2018 | 07:00
Видите изоляцию России? А она есть! )))
sergirusso 27 июня 2018 | 07:01
sg90: Так Плешак Крым отдавать едет...
sg90 27 июня 2018 | 07:06
sergirusso:
А если не отдаст - вздернешься, щеневрелик вонючий? )))))