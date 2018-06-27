Ведущий Первого канала Артём Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире
С ним уже провели беседу. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает агентство РИА Новости. Нецензурное слово прозвучало во время шоу «Время покажет». Телеведущий употребил его в процессе обсуждения футбольного матча между командами России и Уругвая. Как отмечает агентство, Шейнин уже извинился и сказал, что это произошло случайно.
Комментарии8
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ura_123 27 июня 2018 | 06:40
В патриотическом угаре пропагандоны совсем потеряли человеческий облик.
arye_11 27 июня 2018 | 06:47
ura_123:
Как сказал в свое оправдание Шейнин, есть объективная причина произошедшего - он до сих пор находится в психологическом шоке после того, как получил плевок в физиономию
ura_123 27 июня 2018 | 06:54
arye_11: Он с рождения в "психологическом шоке", а "работа" на первом это только обостряет)))
ramen 27 июня 2018 | 06:41
Вы СНАЧАЛА взыщите, а уж потом в новости кидайте. А то ни то ни сё выходит. То ли будет, то ли нет... Главное прокукарекать?
stoik33 27 июня 2018 | 06:41
Под Озерова косил, матюкаст несчастный?
agronom 27 июня 2018 | 06:48
Тут нужно не взыскание а удаление.
anatolr 27 июня 2018 | 06:50
//Шейнин уже извинился и сказал, что это произошло случайно.// Б&Я!
Anatoлий - смешливый сосед Госдепа
nik213 27 июня 2018 | 06:57
Этого узкоглазого с монгольской харей хама путриота гнать с ТВ поганой метлой. Опротивел!