Ведущий Первого канала Артём Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире

С ним уже провели беседу. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает агентство РИА Новости. Нецензурное слово прозвучало во время шоу «Время покажет». Телеведущий употребил его в процессе обсуждения футбольного матча между командами России и Уругвая. Как отмечает агентство, Шейнин уже извинился и сказал, что это произошло случайно.