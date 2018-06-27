Наталья Поклонская посетила в симферопольской колонии украинца Андрея Захтея
Депутат Госдумы выступила инициатором этой встречи, для осуждённого её визит стал неожиданностью, сообщает сайт «Медиазона». Поклонская спрашивала заключённого о его отношении к происходящему между Украиной и Россией и интересовалась состоянием здоровья, а также визитами родственников. Захтея обвинили в подготовке терактов в Крыму. В феврале его приговорили к шести с половиной годам строго режима.
Комментарии8
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stoik33 27 июня 2018 | 06:38
Допрос результатов не принес. Коллаборационистка оставила в память о себе бюст. Николая.
Николай от радости замироточил.
all_seeing74 27 июня 2018 | 06:46
stoik33: нахрена заключенному бюст мужика?!!! Почему свой не вручила?! Зажала?!!!(((
stoik33 27 июня 2018 | 06:52
all_seeing74: А у нее есть бюст? .
all_seeing74 27 июня 2018 | 06:58
stoik33: по идее должен быть..., наверное.... у николая же есть?!))))
all_seeing74 27 июня 2018 | 06:44
Эк бабу колбасит!! Да выдайте ей уже мужика!!! Хватит издеваться над человеком!!!(((
ura_123 27 июня 2018 | 06:45
Захтей потерял дар речи когда посетительница достала из под мундира ростовой портрет Николая кровавого.... Причём мироточащий)))
sg90 27 июня 2018 | 06:49
КАК может цивилизованный мир спокойно катать мячик на стадионах агрессора, в то время как доблестные украинские партизаны корчатся в муках голода?? Еще не поздно начать бойкот этому позорному ЧМ. Я думаю мы увидим как уже сегодня многие команды в знак поддержки Свободной Великой Украины начнут покидать Чемпионат.
all_seeing74 27 июня 2018 | 06:54
sg90: у пригожина все такие идиоты как ты? Или ты особенный?! Шары залил и барабанишь с утра не вникая в тему разговора?!))))