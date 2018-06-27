В Египте собираются выяснить, если связь между поражением команды на чемпионате мира и размещением сборной в Чечне
Этим займётся парламентский комитет по делам спорта, сообщает телеканал Al Arabiya. Сборная Египта проиграла все три матча на групповом этапе. Представители комитета заявили, что выступление команды на турнире было «унизительным» и ответственность за это несут тренер, все игроки и национальная футбольная ассоциация. Комитет, в том числе, интересует, почему египетскую сборную разместили в Грозном, вдали от стадионов, где спортсмены встречались с соперниками, почему в их отеле находились актёры, актрисы и бизнесмены и почему игроки приняли приглашение на ужин устроенный главой республики Рамзаном Кадыровым.
Комментарии4
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stoik33 27 июня 2018 | 06:44
Чего проверять связь? Гомосексуалистов в Чечне нет. Рамзан лично проверял.
baran_provokator 27 июня 2018 | 06:46
// если связь
тогда уж "есь ли связь" пешыте
nik213 27 июня 2018 | 06:51
baran_provokator: ты, наверное, хотел сказать "есТь ли"?
uhovostro 27 июня 2018 | 06:50
Только сейчас начали догадываться?..)))