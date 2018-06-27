В Египте собираются выяснить, если связь между поражением команды на чемпионате мира и размещением сборной в Чечне

Этим займётся парламентский комитет по делам спорта, сообщает телеканал Al Arabiya. Сборная Египта проиграла все три матча на групповом этапе. Представители комитета заявили, что выступление команды на турнире было «унизительным» и ответственность за это несут тренер, все игроки и национальная футбольная ассоциация. Комитет, в том числе, интересует, почему египетскую сборную разместили в Грозном, вдали от стадионов, где спортсмены встречались с соперниками, почему в их отеле находились актёры, актрисы и бизнесмены и почему игроки приняли приглашение на ужин устроенный главой республики Рамзаном Кадыровым.