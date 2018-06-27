В полиции подтвердили информацию об эвакуациях в Ростове-на-Дону и Аксае

Не уточняя подробностей, в региональном управлении МВД заявили, что было несколько звонков о минировании. Ничего подозрительного полицейские не нашли.

По данным местного сайта 1Rnd.ru, в Ростове, принимающем ЧМ по футболу, эвакуировали гостей и сотрудников 11 отелей. По данным агентства Рейтер, эвакуация проводилась с 16 площадок.