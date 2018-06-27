Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова
Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова, но его постановок в ближайшее время в театре действительно не будет. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ. Накануне вечером источник телеканала «Дождь» сообщил, что новое руководство театра решило не продлевать контракт с режиссёром, помощником художественного руководителя Константином Богомоловым «из-за эстетических разногласий». Сам Богомолов эту информацию комментировать не стал. Он лишь сказал, что в ближайшие сезоны его новых постановок в Московском художественном театре не будет. О своих планах режиссёр намерен рассказать в сентябре.
Комментарии1
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venezianez49 27 июня 2018 | 06:44
Надеюсь, что новое руководство МХТ будет более благоразумным, чем предыдущее, предоставлявшее сцену для сомнительных "новаторов" и их экспериментов.