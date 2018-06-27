В Москве из-за ЧМ сегодня продлят работу метро и перекроют несколько улиц вблизи стадиона «Спартак»

В Москве из-за Чемпионата мира сегодня продлят работу метро и перекроют несколько улиц на Северо-западе столицы вблизи стадиона «Спартак». На этой арене вечером пройдет матч между Сербией и Бразилией.

Ограничения движения около стадиона «Спартак» минимальны и не затрагивают жилой район, сообщают в дептрансе. Перекроют только подъезды к самой арене и несколько улиц, прилегающих к станции метро «Тушинская». При этом местных жителей этот запрет не коснется – они, при наличии пропуска от префектуры, смогут свободно проезжать к своим домам. Остальные автомобили, припаркованные в этом районе, дорожные службы будут перемещать на соседние улицы. Ограничения будут действовать с шести утра, а снимут их через три часа после матча.

Болельщики смогут добраться до стадиона «Спартак» на метро или бесплатных автобусах от станции «Аэропорт». Столичная подземка и МЦК сегодня будут работать до трех часов ночи, а за несколько часов до и после игры поезда в метро будут ходить чаще.

Матч между Сербией и Бразилией начнется в 21.00

Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах России до 15 июля