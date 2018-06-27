Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак намерен сегодня посетить в колонии Олега Сенцова

На Ямале украинский режиссер отбывает наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Сак намерен лично поговорить с Сенцовым, который 45 дней назад объявил голодовку, требуя освободить из украинских тюрем всех украинских политзаключенных. По словам омбудсмена Ямало-Ненецкого автономного округа, медики назвали состояние украинского режиссера удовлетворительным. При этом Сак в интервью ТАСС отметил, что голодовка все равно дает отрицательные результаты: рядом с Сенцовым, рассказал омбудсмен, круглосуточно дежурят врачи, ему ставят капельницы. Между тем Сак добавил, что заключенного хочет посетить его двоюродная сестра из Киева. Накануне российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что Сенцов отказался от встречи с врачами. В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что режиссер встает и разговаривает, но длительная голодовка ее беспокоит. Также Москалькова сообщила о намерении посетить Сенцова после своего возвращения из Киева. По словам омбудсмена, она хочет сделать это со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Олег Сенцов, напомним, получил срок в 20 лет колонии строгого режима.