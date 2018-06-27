Глава московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на её федеральное бюро

Таким образом, он отреагировал на отмену решения о его выдвижение на выборы мэра города.

У партии нет инструментов, чтобы решить эту проблему без судебного разбирательства, — сказал «Эху Москвы» сам Сергей Митрохин.

Он подчеркнул, что конференция московского «Яблока» дважды ясно выразило свою волю выдвинуть именно его. Политик подчеркнул, что многие люди поддерживают его и благодарят за принципиальную позицию.

Происходящее в партии «Яблоко» больше не представляет интереса. После праймериз к выборам мэра Москвы наблюдать за её внутренними процессами не имеет смысла, — сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.

Она добавила, что в России в принципе не может быть нормальных выборов, пока не сменится политический режим. Корпорация выходцев из КГБ, которая находится у власти, просто их не допустит, — считает главный редактор The New Times.