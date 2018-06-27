Россия не поддержала предложение Британии наделять Организацию по запрещению химоружия правом определять виновных

Россия не поддержала предложение Британии наделять Организацию по запрещению химического оружия правом определять виновных. Его обсуждали вчера на конференции в Гааге.

Представители России, а также Ирана и Сирии на конференции потребовали провести дискуссию и отложить голосование на 24 часа. Лондон хочет превратить Организацию по запрещению химоружия из технической в прокурорскую. Об этом заявил на конференции глава российской делегации Георгий Каламанов. По мнению замминистра промышленности и торговли это грозит подрывом авторитета ОЗХО и всей конвенции по запрету химоружия. И срывом режима нераспространения. До этого представитель Британии предложил принять проект по расширению полномочий организации. Он даёт право определять виновных в применении химоружия. Глава британского МИДа Борис Джонсон, который специально приехал на конференцию в Гаагу, напомнил о химических атаках в сирийской Думе и британском Солсбери, когда были отравлены неизвестным ядом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Джонсон сказал, что предложение изменить мандат ОЗХО позволит организации определять ответственность за химические атаки. И призвал все страны голосовать против любых других предложений, которые цитата по ТАСС «сделают эту организацию беззубой».

В апреле после сообщений о химической атаке в сирийской Думе США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по объектам правительственной армии. Россия утверждает, что атаку инсценировали страны Запада. Выводы Организации по запрещению химоружия пока не опубликованы.