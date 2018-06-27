Легендарного футболиста Диего Марадону госпитализировали в Петербурге

По данным Пятого канала, жизни 57-летнего аргентинца ничто не угрожает, однако он проведёт в больнице ближайшие два дня. Врачи диагностировали у Марадоны стенокардию. По какой причине он оказался в больнице точно неизвестно. По одним данным, у бывшего футболиста повысилось давление, по другим – он был пьян.

Марадону госпитализировали со стадиона. Он не смог самостоятельно передвигаться после того, как в VIP-ложе поболел за сборную своей страны, аргентинцы 2:1 обыграли команду Нигерии и вышли в 1/8 финала. Во время матча камеры фиксировали, как Марадона кричал, танцевал, засыпал и показывал средние пальцы.