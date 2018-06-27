В Хакассии осудили трёх участников массовых беспорядков в колонии
Им назначили сроки до четырёх лет, сообщает агентство Интерфакс. Как отмечает пресс-служба прокуратуры республики, всего за организацию и участие в бунте привлекли к ответственности 35 человек.
По версии следствия, два года назад заключённые ближе к ночи вывели из строя систему видеонаблюдения, забаррикадировали окна и двери и устроили беспорядки. Исправительное учреждение оценило ущерб более чем в полтора миллиона рублей.
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