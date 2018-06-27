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05:05, 27 июня 2018

В Москве чиновница через суд пытается взыскать миллион рублей с телеканала «Дождь»

Это иск о защите чести и достоинства, сообщает канал на своём сайте. Начальника Государственной жилищной инспекции по Центральному округу Москвы Надежду Булаеву возмутил один из сюжетов. В нём житель столицы Сергей Степанян, в частности, заявил, что чиновница владеет незадекларированным домом. Со Степаняна Надежда Булаева также намерена взыскать миллион рублей. Кроме того, она требует удалить видео и выпустить опровержение.

«Дождь» отмечает, что в 2016 году чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности из-за неполных сведений в декларации.

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