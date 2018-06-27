Россиянин Евгений Никулин, арестованный в США по подозрению во взломе сайтов, отказался в суде признать вину

Россиянин Евгений Никулин, арестованный в США по подозрению во взломе LinkedIn, Dropbox и других сайтов, отказался в суде признать вину. Об этом агентству РИА Новости рассказал его адвокат Аркадий Бух. Он добавил, что суд присяжных по делу россиянина может состояться в январе будущего года. Евгения Никулина задержали в Праге в 2016 году по требованию ФБР, после чего был экстрадирован в Соединённые Штаты. В Москве тогда назвали выдачу россиянина политически мотивированным шагом.