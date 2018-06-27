Владимир Путин и Дональд Трамп по всей вероятности встретятся в Хельсинки

Так утверждает источник издания Politico. При этом он отмечает, что окончательно решение всё ещё не принято. О том, что президенты России и США могут встретиться в столице Финляндии, рассказал и источник агентства Рейтер. Ранее австрийские СМИ сообщили, что лидеры, по всей вероятности, проведут переговоры в Вене 15 июля. Сообщалось, что подготовка к этой встрече уже идёт. Официально Москва и Вашингтон не сообщали о деталях предстоящей встречи.