В Египте собираются выяснить, если связь между поражением команды на чемпионате мира и размещением сборной в Чечне
Этим займётся парламентский комитет по делам спорта, сообщает телеканал Al Arabiya. Сборная Египта проиграла все три матча на групповом этапе. Представители комитета заявили, что выступление команды на турнире было «унизительным» и ответственность за это несут тренер, все игроки и национальная футбольная ассоциация. Комитет, в том числе, интересует, почему египетскую сборную разместили в Грозном, вдали от стадионов, где спортсмены встречались с соперниками, почему в их отеле находились актёры, актрисы и бизнесмены и почему игроки приняли приглашение на ужин устроенный главой республики Рамзаном Кадыровым.
Комментарии5
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blindpew_33 27 июня 2018 | 05:07
Ну что тут сказать. Хороший хирург поможет плохому танцору.
sergirusso 27 июня 2018 | 05:10
Не террористы, взорвавшие самолет над Синаем угробили нормальные отношения между Рашкой и Фараонией. Это сделал чемпионат мира по футболу... А с другой стороны - рано или поздно КРЫМНАШ поставил бы вопрос о том, куда же все таки ехать в отпуск рашкинским туристам. Одно лечится - другое калечится - это ЗАКОН МЕДИЦИНЫ.
sasha2011 27 июня 2018 | 05:12
/* почему игроки приняли приглашение на ужин устроенный главой республики Рамзаном Кадыровым */
Ну и что?
Даже если выяснится, что егоптян чем-то не тем угостили, всё равно никто с устроителями ужина встретится не сможет - рамзан откроет огонь на поражение!
Тут и пророк Мухаммед не поможет...
klukvik 27 июня 2018 | 05:14
и тут путен всех переиграл
sergirusso 27 июня 2018 | 05:16
klukvik: Ну не всех, по крайней мере Уругвай переиграть не вышло. Впереди - позор от Испании...