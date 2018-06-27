В результате взрыва рядом с больницей в Техасе погиб один и пострадали 12 человек
Об этом сообщает телеканал АВС. Все пострадавшие – строители. По предварительным данным, на стройплощадке возле больницы взорвался генератор, за происшествием последовали массовые отключения электричества. Из двух медицинских учреждений эвакуировали людей.
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