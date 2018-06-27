Прокуроры 17 штатов и округа Колумбия подали в суд на администрацию Дональда Трампа

В иске говорится о разделении семей мигрантов, которое авторы называют жестоким и незаконным. Документ поступил в окружной суд Сиэтла. Помимо прочего, в иске утверждается, что недавний указ президента США запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов является иллюзорным. Авторы документа убеждены, что администрация Трампа действовала, исходя из желания навредить людям, нелегально пребывающим из Латинской Америки.