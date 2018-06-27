Прокуроры 17 штатов и округа Колумбия подали в суд на администрацию Дональда Трампа
В иске говорится о разделении семей мигрантов, которое авторы называют жестоким и незаконным. Документ поступил в окружной суд Сиэтла. Помимо прочего, в иске утверждается, что недавний указ президента США запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов является иллюзорным. Авторы документа убеждены, что администрация Трампа действовала, исходя из желания навредить людям, нелегально пребывающим из Латинской Америки.
Комментарии5
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zapadnay 27 июня 2018 | 04:15
Крутяк!
maverick60089 27 июня 2018 | 04:44
Ну, этот закон инициировал еще Обама... . Все претензии к нему.
sasha2011 27 июня 2018 | 04:58
Прокуроры 17 штатов плюс округ Колумбия. Итого 18 прокуроров.
Люди не бедные.
Если каждый из них приютит по 10 детей на 2 месяца, то за год они все вместе помогут 10*6*18 = 1080 детям. А там и другие сердобольные подтянутся. У каждой звезды Голливуда есть домище (и не один), в котором наверняка можно разместить на врема 20 детей.
Это была бы реальная забота о нелегалах, а не то что они устраивают, пытаясь свалить Трампа, а расходы повесить на американских налогоплательщиков.
Эдакие добряки за НЕ СВОЙ счёт...
kondrakr 27 июня 2018 | 05:15
Вообще, любое применение норм закона в отношении людей открыто или тайно желающих нелегально поселиться в чужой стране, в чужом доме, завладеть чужим автомобилем или другим имуществом, вызвано желанием навредить им. Поскольку стремление помочь им в осуществелении их противоправных желаний, называется "пособничеством" или "соучастием".
ara_1 27 июня 2018 | 05:24
Можно Трампа любить или ненавидеть сколько угодно, но в чем ему нельзя отказать, это в том, как с его "помощью" вскрылось огромное количество дерьма в Штатах. Вот жили себе эти "прокуроры 17 штатов" и никто и не знал насколько они не соответствуют занимаемой должности и насколько плохо у них с головой. А "пришел" Трамп- и вот вам пожалуйста- все глисты как на стеклышке.
А серьезно- очень все запущено. Я настроен пессимистично. Американский эксперимент был успешно саботирован и сворачивается.