Константин Богомолов не писал заявления об уходе, но его постановок в МХТ им Чехова в ближайшее время не будет

Константин Богомолов не подавал заявления об уходе из МХТ имени Чехова, но его постановок в ближайшее время в театре действительно не будет. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ. Накануне вечером источник телеканала «Дождь» сообщил, что новое руководство театра решило не продлевать контракт с режиссёром, помощником художественного руководителя Константином Богомоловым «из-за эстетических разногласий». Сам Богомолов эту информацию комментировать не стал. Он лишь сказал, что в ближайшие сезоны его новых постановок в Московском художественном театре не будет. О своих планах режиссёр намерен рассказать в сентябре.