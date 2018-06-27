Ведущий Первого канала Артём Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире
С ним уже провели беседу. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает агентство РИА Новости. Нецензурное слово прозвучало во время шоу «Время покажет». Телеведущий употребил его в процессе обсуждения футбольного матча между командами России и Уругвая. Как отмечает агентство, Шейнин уже извинился и сказал, что это произошло случайно.
Комментарии12
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opiatnovyi63 27 июня 2018 | 03:11
Не просто ведущий, а ведущий госпропагандон!
sparky 27 июня 2018 | 03:15
Сайт Эха крупно оштрафовали за ссылку на ролик Собчак. где матерились чеченцы.
А 1й обошелся обошелся выговором матершиннику.
Хорошо быть близким к телу вождя, тогда можно и поматериться.
danko_vobla 27 июня 2018 | 03:20
sparky: ты приближен, клоун?
sparky 27 июня 2018 | 03:26
danko_vobla: Что, дебилоид, тебе нынче ночное дежурство выпало? Давай трудись, чтобы повар тобой был доволен.
danko_vobla 27 июня 2018 | 03:29
sparky: не спи ушастое мчо и стирайся. Борься с Путиным, пока твоя бухая бабка1 спит в маями. Это ты ночью дежуришь, дыбилоид. Я пришел посмотреть на лохов ночных бабочек, типа тебя.
sparky 27 июня 2018 | 03:34
danko_vobla: Дебилоид, ты совсем темный пацанчик. У меня хороший вечер еще.
Не спи, безмозглый, а то выгонят со службы, тогда пойдешь по помойкам побираться.
danko_vobla 27 июня 2018 | 03:38
sparky: кокломрась, ушами помаши и улетай на хороший вечер. Служивая кокло подстилка. Пососи стекломой с помойки, как твой Петька Порашенко!
sparky 27 июня 2018 | 03:45
danko_vobla: Хреново работаешь, дебилоид, не креативно. Высекут тебя.
У повара твоего нынче настроение паршивое, злое, все пытается Трампу услужить, на коленях ползает, трамповых врагов ругает. Трамп мне звонил, жаловался, что теперь боится, как бы твой повар зад ему не зализал. Я как физик, посоветовал ему трусы стальные пока носить. Теперь дождусь гонорар из Госдепа и спать пойду.
А ты, дебилоид, словарь поучи, а то больно однообразен, да еще чужие слова по мелкому тыришь. Высекут за лень и выгонят, если стараться не будешь.
danko_vobla 27 июня 2018 | 03:51
sparky: не сотрись мрась ушастая.
sparky 27 июня 2018 | 03:58
danko_vobla: И географию, дебил, подучи. Это тебе не школа, троечкой не отделаешься. Да и в личках ты обленился, медленно трудишься аватарки не обновляешь. Не будешь пыхтеть, я как раз могу повару на тебя пожаловаться через Трампа. Пыхти давай, теперь тебе до 65 придется стараться, чтоб по помойкам не пойти.
danko_vobla 27 июня 2018 | 04:02
sparky: не муж ли ты или сынок покойной бабки данко1? Ушаст да вонючь. Усы таракана, уши от слона. Тебя по по ошибки 2 лоха сделали. Физик!
savl_1 27 июня 2018 | 03:44
Вроде по правилам ТВ ему должны премию выписать, за посильное поднятие рейтинга.